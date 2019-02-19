СК возбудил дело о мошенничестве в отношении замглавы Щелковского района

Первый заместитель главы и начальник управления земельных отношений администрации Щелковского района Московской области стали фигурантами уголовного дела. Оно возбуждено Главком СК России по региону по материалам подмосковного УЭБиПК ГУ МВД России и ФСБ России. Чиновников подозревают в мошенничестве с муниципальным имуществом, сообщает официальный сайт СК.

По предварительным данным следствия, еще весной 2017 года замглавы администрации приобрела в личное пользование автомобильную стоянку. Для этого она "вступила в преступный сговор со своим подчиненным", отмечают в СК. Объект был зарегистрирован на специально созданную фирму, руководителями которой стали их родственники. Цена стоянки составила 3,6 млн рублей, тогда как рыночная ее стоимость превышает 10,5 млн рублей. Разница и сформировала ущерб, который, по версии следствия, был причинен бюджету муниципального района.

Как уточняет СК, по месту работу и жительства подозреваемых идут обыски. "После проведения всех неотложных следственных действий подозреваемая будет задержана", - сообщили в Следственном комитете. Ее подчиненный уже заключен под стражу, поскольку в его отношении уже расследуется дело по факту получения взяток в особо крупном размере.