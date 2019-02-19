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19.02.2019 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подольске три человека погибли из-за сломанной вентиляции

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковном Подольске в квартире погибли три человека. Предварительная причина - отравление газом из-за поломок вентиляции в ванной и кухне.

В Приамурье двое детей погибли во время пожара в деревянном доме

Тела были обнаружены в квартире в деревне Докукино, входящей в состав городского округа Подольск, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Среди погибших - 8-летний ребенок.

Оперативники выяснили, что в квартире был газовый котел, при этом в вентиляции не было тяги. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек".

Следователи изучат документы на жилье и договоры с коммунальными организациями, ответственными за газовое оборудование.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Подольск
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