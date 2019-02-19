В Подольске три человека погибли из-за сломанной вентиляции

В подмосковном Подольске в квартире погибли три человека. Предварительная причина - отравление газом из-за поломок вентиляции в ванной и кухне.

Тела были обнаружены в квартире в деревне Докукино, входящей в состав городского округа Подольск, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Среди погибших - 8-летний ребенок.

Оперативники выяснили, что в квартире был газовый котел, при этом в вентиляции не было тяги. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек".

Следователи изучат документы на жилье и договоры с коммунальными организациями, ответственными за газовое оборудование.