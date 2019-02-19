Депутата из Амурской области обвинили в хранении наркотиков

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ) возбудили в Следственном управлении СК по Амурской области в отношении депутата из села Новочесноково.

По версии следствия, представитель Новочесноковского сельского Совета народных депутатов Михайловского района хранил у себя дома марихуану. Во время обыска, проведенного 12 октября прошлого года на территории усадьбы, полицейские нашли более 7,7 килограмма этого наркотика.

"Указанное количество наркотического средства относится к крупному размеру", - пояснили в пресс-службе СУ СК.

Ведется следствие.