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19.02.2019 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье подожгли здание поселковой администрации

Текст: Александр Ярошенко

В администрации поселка Прогресс Амурской области пытались устроить пожар. В здание бросили горящую автомобильную шину.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что разбили окно на первом этаже здания", - сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

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Как установили правоохранители, поджог пытались устроить двое мужчин 1977 и 1980 годов рождения. Они задержаны и дали признательные показания. Назвать причины своих действий не смогли. Но заявили, что на момент преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

- По имеющийся у меня информации задержанные оказались депутатами поселкового Совета народных депутатов, - рассказал "РГ" глава поселка Прогресс Сергей Праворотов.

Подтверждения этого заявления пока нет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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