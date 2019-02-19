В Приамурье подожгли здание поселковой администрации

В администрации поселка Прогресс Амурской области пытались устроить пожар. В здание бросили горящую автомобильную шину.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что разбили окно на первом этаже здания", - сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Как установили правоохранители, поджог пытались устроить двое мужчин 1977 и 1980 годов рождения. Они задержаны и дали признательные показания. Назвать причины своих действий не смогли. Но заявили, что на момент преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

- По имеющийся у меня информации задержанные оказались депутатами поселкового Совета народных депутатов, - рассказал "РГ" глава поселка Прогресс Сергей Праворотов.

Подтверждения этого заявления пока нет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).