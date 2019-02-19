Мордовия вновь улучшила позиции в рейтинге качества жизни

По итогам ежегодного исследования качества жизни в российских регионах, составленного РИА Рейтинг, Мордовия заняла 44-е место. Это на два пункта выше, чем год назад.

Всего же за последние шесть лет республика поднялась в рейтинге на 17 позиций.

Напомним, что в 2012 году, когда исследование публиковалось впервые, регион находился внизу таблицы - на 61 строке. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что в республике устойчиво растут показатели, характеризующие качество жизни людей.

- Результаты рейтинга отражают прежде всего правильность курса руководства республики и эффективность избранной им социально-экономической стратегии. При этом рост был плавным, без резких скачков, что может свидетельствовать о долгосрочной и эффективной работе республиканских институтов власти, - отметил председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов, комментируя итоги исследования.

Кроме Мордовии, за последний год повысили свои позиции еще четыре региона ПФО: это Самарская, Ульяновская, Оренбургская области и Пермском край. У остальных соседей по Поволжью зафиксирована отрицательная динамика.

Тройка лидеров осталась прежней. Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавляют рейтинг уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень экономики и социальной сферы вместе с высоким потенциалом развития позволяет этим регионам надолго закрепиться на первых местах

Кстати

При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и других ведомств. Все показатели объединены в 11 групп: уровень доходов, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.