СК проверит факт выселения 92-летнего инвалида в Татарстане

Управление СК России по РТ проверит информацию о выселении 92-летней жительницы Зеленодольска Марфуги Гадиевой. Соответствующее поручение сделал Александр Бастрыкин.

Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что Зеленодольский суд выселил ветерана труда, инвалида II группы 92-летнюю Марфугу Гадиеву из квартиры аварийного дома.

За три комнаты была предложена компенсация 748 тысяч рублей. Но семья от нее отказалась, поскольку купить на эти деньги равноценное жилье нереально. В итоге бабушка рискует оказаться на улице.

На эти сообщения и отреагировал СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям (бездействию) местных органов власти и изучить жалобы жителей Зеленодольска относительно исполнения программы по переселению из аварийного фонда.

Напомним, что в аналогичной ситуации оказались сотни горожан. Об этой ситуации еще в 2017 году писала "РГ". Увы, решение проблемы до сих пор не найдено.