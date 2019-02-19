В Кировской области в детском саду обрушилась крыша

В Яранске Кировской области произошло частичное обрушение крыши детского сада "Петушок". Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

По счастью, ЧП случилось ночью, когда в садике никого не было. Предположительно, кровля просела из-за накопившегося на крыше снега, который в последние дни буквально заметает Вятку.

Несмотря на происшествие, детский сад работает в штатном режиме. Примечательно, что буквально прошлым летом там меняли крышу, и сейчас подрядчик начал ее ремонтировать в рамках гарантийных обязательств. Группа, над помещением которой просела кровля, закрыта до окончания работ, дети переведены в другие помещения.