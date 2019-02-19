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19.02.2019 19:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбурге ввели режим ЧС из-за снежных заносов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Аномальные снежные заносы стали причиной введения режима ЧС в Оренбурге. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, соответствующее постановление подписал во вторник глава города Дмитрий Кулагин.

Фото: Георгий Субботин
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- Режим ЧС вводится с целью привлечения сил и средств предприятий и организаций различных форм собственности для обеспечения безопасности населения - уборки сосулек, наледи и для уборки и вывоза максимального количества снега в целях минимизации подтопления жилых домов в период активного снеготаяния, - пояснил первый вице-мэр Сергей Чуфистов.

Следует отметить, что ранее прокуратура потребовала от городских властей усилить работу по очистке улиц областного центра от снежных завалов. Во вторник стало известно, что в отношении главы Южного округа Оренбурга возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Материалы направлены на рассмотрение мировому судье.

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