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19.02.2019 14:10
Проект: В регионах

Новосибирское зерно отправят на экспорт в рамках нового нацпроекта

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирская область наращивает объемы экспорта аграрной продукции, с начала года за рубеж по железной дороге вывезено 124,2 тысячи тонн урожая, на 20 процентов больше, чем за первые два месяца прошлого года. Эта работа теперь ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Он вошел в число нацпроектов, разработанных в соответствии майским указам президента о целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, частью этого направления стал федеральный проект "Экспорт продукции АПК", аналогичная с ним программа с начала года действует и в регионе.

Фото: Правительство Новосибирской области
Что построят в Новосибирской области благодаря нацпроектам

Новосибирское зерно и масляничные культуры уходят и в российские регионы, среди которых можно выделить Новороссийск с его морским портом, откуда продукция уходит за границу, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Липецкую, Тверскую, Московскую области. Но основное развитие получили прямые экспортные поставки в Китай, Египет, Азербайджан, Бангладеш, Казахстан, Латвию, Белоруссию.

Всего, начиная с сентября, за пределы региона было вывезено 379,7 тысяч тонн урожая, полученного в ходе прошлогодней уборочной кампании. Из этого объема 240,5 тысяч тонн ушло на экспорт - этот показатель вдвое больше, чем за аналогичный период аналогичного периода в прошлом сезоне. В январе за рубеж по рельсам ушло 83 тысячи тонн, а за первые две недели февраля еще 43 тысячи тонн урожая зерновых.

- Высокие темпы отгрузки зерна сохраняются в регионе благодаря предпринимаемым со стороны федеральных и региональных властей мерам по налаживанию взаимоотношений между участниками зернового рынка, - подчеркнул Евгений Лещенко, отметив, что в рамках нацпроекта ставятся задачи по увеличению объема экспорта всех видов продукции АПК. Для решения этой задачи Новосибирская область обладает необходимыми мощностями.

Справка

В 2018 году аграриям Новосибирской области удалось произвести 2,5 миллиона тонн зерна. Этого достаточно для полного обеспечения внутренней потребности региона семенами, кормами, зерном для переработки в пищевых и других целях. В том числе этого хватит и для наращивания экспортных поставок. Профицит зерна составляет порядка 770 тысяч тонн и половина объема уже реализована.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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