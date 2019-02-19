В компании "СУЭК-Кузбасс" состоялся конкурс "А ну-ка парни!"

В компании "СУЭК-Кузбасс" состоялся спортивно-патриотический конкурс "А ну-ка парни!", посвященный Дню защитника Отечества.

Участниками соревнований стали представители всех угледобывающих и сервисных предприятий, прошедшие в свое время службу в рядах вооруженных сил Российской армии.

Поболеть за своих коллег в ленинск-кузнецком физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) собрались сотни коллег. Представительное жюри возглавил депутат Государственной думы, чемпиона мира по боксу Николай Валуев. Открывая конкурс, он отметил, что шахтеры компании "СУЭК-Кузбасс" всегда отличались высоким уровнем физической подготовки, азартом, стремлением выступать на максимуме возможностей. И нет сомнений в том, что в сегодняшних состязаниях участники проявят себя настоящими мужчинами.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый - "Визитная карточка". В представлении 14 участников выяснилось, что все они достойно прошли срочную армейскую службу. А некоторые даже удостоились правительственных наград. Так проходчик шахты имени С.М. Кирова Павел Чистов награжден медалью за участие в спасательной операции по ликвидации последствий катастрофического наводнения на Амуре летом 2013 года.

На втором этапе - "Моя Россия" - конкурсантам нужно было правильно назвать место, где находятся известные природные заповедники или памятники истории.

Огромные эмоции на трибунах вызвала "Медицинская эстафета". Участникам конкурса при помощи группы поддержки необходимо было оказать пострадавшему, получившему множественные травмы, первую медицинскую помощь. Здесь многим пригодились знания, полученные во время обучения во вспомогательных горноспасательных командах.

В армейской жизни невозможно без доли здорового юмора, и участники легко доказали это, снявшись на видео в "Армейских анекдотах". А самым зрелищным этапом стал "Творческий конкурс". Жюри и зрители увидели 14 самых разных номеров, в которых конкурсанты на очень хорошем уровне, порой не уступающем профессиональному, пели, танцевали, читали стихи, показывали искусство восточных единоборств и играли миниатюры в стиле КВН.

Последним испытанием стало задание "Отрази удар Валуева". Чемпион мира, как заправский игрок в гандбол, кидал мяч, а стоящий в воротах участник пытался его отбить. И почти у всех это получилось.

Пока жюри совещалось, состоялся еще один "бонусный" этап. Конкурсантам нужно было за минуту выжать пудовую гирю максимальное количество раз. Здесь победитель определился сразу - им стал проходчик шахтоуправления имени А.Д. Рубана Ростислав Макаров.

А по итогам всего конкурса "бронзу" завоевал Денис Миллер, заместитель начальника участка аэрологической безопасности шахтоуправления "Комсомолец". Второй результат у Дениса Шабалина, водителя БелАЗа разреза "Заречный". И победителем стал Никита Щербинин, подземный горнорабочий сервисного предприятия "Спецналадка".

- Мы далеко не в первый раз проводим подобные масштабные мероприятия, - говорит главный врач Медико-санитарной части АО "СУЭК-Кузбасс" Вадим Воронин. - Их инициатором выступает Управление охраны здоровья и медицины труда Сибирской угольной энергетической компании. Соревнования служат отличным стимулом для развития здорового образа жизни, привлечения сотрудников к занятиям физкультурой и спортом. К тому же они дают огромный заряд позитивной энергии, что также влияет на создание здорового психологического микроклимата в шахтерских коллективах.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс