В КБР завели дело на полицейского, подбросившего оружие перед обыском

В Кабардино-Балкарии следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении начальника уголовного розыска ОМВД по Чегемскому району республики. Его подозревают сразу в двух преступлениях - превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

Пресс-служба СК по КБР сообщает, что силовик купил нарезное огнестрельное оружие и 22 патрона, после чего спрятал в доме у своего родственника в Чегеме.

"После этого, с целью незаконного привлечения гражданина к уголовной ответственности, подозреваемый единолично составил протокол обследования помещений, в ходе которого обнаружил и изъял ранее подброшенные им же оружие и боеприпасы", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Однако родственник, по данным правоохранителей, подал заявление в территориальное следственное управление СКР по республике. Была организована проверка, в ходе которой план начальника угрозыска вскрылся. Это послужило поводом для возбуждения уголовных дел по части 1 статьи 286 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ.