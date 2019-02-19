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19.02.2019 10:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" купил у "Ростова" Дмитрия Скопинцева за 4,4 млн евро

Текст: Александр Ершов
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Кандидат в сборную России, 21-летний защитник ФК "Ростов" Дмитрий Скопинцев стал игроком "Краснодара". Об этом одновременно заявили в обоих клубах.

"Между "Ростовом" и "Краснодаром" достигнута договоренность о переходе Дмитрия Скопинцева. Мы от всего сердца благодарим игрока за время, которое он провел в нашем клубе. Удачи и побед в дальнейшей карьере!" - такая информация только что появилась на официальном сайте донской команды.

"В настоящее время "Краснодар" согласовал с ростовчанами все детали трансфера Дмитрия Скопинцева. Сумма сделки составила 4,4 миллиона евро плюс бонусы. Футболисту в ближайшие дни предстоит пройти медицинское обследование, после чего с ним будет подписан долгосрочный личный контракт", - говорится в заметке, опубликованной на сайте кубанских "быков".

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Дмитрий Скопинцев родился в Воронеже 2 марта 1997 года, здеь же начал заниматься футболом. Но уже в 13 лет переехал в академию московского "Динамо". Оттуда перешел в питерский "Зенит", где провел один сезон в молодежной команде сине-бело-голубых. А затем у Дмитрия начался весьма любопытный зарубежный период. Защитника за 1,8 миллиона евро купил немецкий клуб "Лейпциг", но уже через месяц перевел его в "Лиферинг" - коллектив первой австрийской лиги. Но уже в 2016 году Скопинцев оказался в "Ростове", подписав с дончанами трехлетний контракт. Свой дебютный поединок в российской премьер-лиге провел 29 октября 2016 года против пермского "Амкара".

А талант Дмитрия особенно раскрылся с приходом на тренерский мостик "Ростова" Валерия Карпина. В нынешнем сезоне он выходил на поле в основном составе в 15 матчах, став сегодня, по признанию специалистов, самым перспективным левым защитником страны. Скопинцев - кандидат в первую сборную России.

В межсезонье ходили слухи о том, что футболистом серьезно заинтересовался "Зенит", и будто бы он вот-вот подпишет с ним контракт. Но этого не произошло, и тогда на сцену вышли "быки", предложившие за Скопинцева очень даже приличные деньги (хорошо известно, что у "Ростова" по-прежнему имеются проблемы с финансированием).

Стало известно, что детали сделки были согласованы клубами буквально накануне. Кстати, в этот день "Ростов" проводил в Испании свой заключительный контрольный поединок (южане победили рижский "Венстпилс" со счетом 3:0). Естественно, Скопинцев на поле не вышел, так как находится сейчас в столице Кубани.

Правда, в Лиге Европы новичок "Краснодара" уже не сыграет, но в наступающем весеннем отрезке первенства страны он, скорее всего, станет постоянно выходить на поле: у "быков" имеются большие проблемы с лимитом, и Дмитрий вполне сможет их решать.

Кстати

Уже в минувшее воскресенье, 24 февраля, "Ростов" и "Краснодар" встретятся в ответном поединке 1/4 финала Кубка России в столице Дона. Пока неизвестно, примет ли Скопинцев участие в этой встрече (первый матч завершился со счетом 2:2).

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