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19.02.2019 18:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области из-за сообщений о бомбах провели эвакуацию

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске получили новые сообщения о минировании нескольких общественных зданий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Останкинскую телебашню эвакуировали из-за угрозы взрыва

Согласно правилам безопасности во всех объектах провели эвакуацию. При этом отмечается, что угрозы для населения нет.

Специалисты служб экстренного реагирования проверяют сообщения о минировании, работают представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи.

Во многих регионах России участились случаи ложных сообщений о готовящихся терактах. Хотя эта информация не находит подтверждения, каждый раз обязательно проводят проверку.

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и так далее наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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