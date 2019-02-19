Опрос уральских промышленников выявил признаки роста экономики

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) обнародовал итоги ежегодного опроса директоров предприятий, характеризующего настроения бизнеса и основные экономические тенденции в регионе. По оценке организаторов, в течение последних трех лет основной итог исследования - "ощущение сдержанного оптимизма".

Так, об улучшении экономического состояния предприятия заявили 30,5 процента директоров (для сравнения, в кризисном 2015 году таких было 14,2), а еще 42,9 охарактеризовали ситуацию как "стабильно хорошую". Ухудшения констатировали лишь 8,6 процента респондентов (в 2015-м - 19,1).

Помимо прямой оценки ситуации есть и некоторые косвенные факторы, которые говорят о стабилизации и даже перспективе роста. Например, как утверждает первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, таким маркером служит кадровый вопрос.

- В сложные периоды эта проблематика уходит на пятый-шестой план, ценность кадров уменьшается и это косвенно показывает, что предприятие не намерено инвестировать, - отмечает он. - Когда кадры поднимаются на 1-2 уровень - это сигнал об оптимизации: люди нужны, предприятия планирует развиваться.

Второй признак из того же ряда - вложения бизнеса в инновации. Как оказалось, 59 процентов уральских предприятий ведут инновационную деятельность. Более того, 11,7 процента респондентов отметили, что их компании вкладывают средства в НИОКР - это направление заняло третье место среди целей инвестирования. Главные направления вложений - приобретение новых технологий (15,5 процента), а также модернизация и закупка нового оборудования (40,8). Все это говорит о том, что уральские заводы не живут сегодняшним днем, а планируют развитие.

В полном объеме результаты опроса будут представлены на годовом собрании союза промышленников 28 февраля, которое завершит Дни уральского бизнеса, организованные СОСПП.