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19.02.2019,  
13:08
Текст:  Татьяна Воробьева

Видео: В Екатеринбурге салют 23 февраля озвучат пушки 1942 года

Шесть раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году, 23 февраля обеспечат праздничный салют в Екатеринбурге. "Все они имеют опыт боевого применения в ходе сражений Великой Отечественной войны", - подчеркнули в пресс-службе Центрального военного округа.

Накануне праздника па полигоне под Екатеринбургом артиллеристы провели первую тренировку на исторической технике, отработали слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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"Минометная батарея выполняет не только боевые задачи. Также она обеспечивает праздничный салют, - говорит Андрей Такмазов, заместитель командира взвода. - Важно дать единый залп: одновременно стреляют салютные установки (они отвечают за световой эффект) и орудия (отвечают за звуковое сопровождение)".

Во время праздничного салюта в Екатеринбурге расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов, начиная с 21:00 по местному времени, небо украсит фейерверк из более пятисот "букетов".

"Когда заряжаем салютные установки, это занимает около трех-четырех часов, - рассказывает Вечеслав Черемнов, командир взвода минометной батареи. - Сложность в расставлении цветовой гаммы: например, к желтому подходят лучше красный с зеленым - так они выглядит ярче. Из года в год улучшаются смеси фейерверков, и они горят дольше".

Справка "РГ"

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково - "Зося", а солдаты противника - "трещоткой" за высокую скорострельность и характерный звук.

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