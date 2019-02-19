Режим ЧС введен в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой войны

Власти немецкого Нюрнберга обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим был объявлен режим "чрезвычайной ситуации". Проведена эвакуация восьми тысяч человек в целях безопасности.

Снаряд весом в 250 килограммов с взрывателем найден в районе Хефен на западе города, передает агентство DPA. Режим ЧС из-за опасной находки также введен в соседнем населенном пункте Фюрт.

Традиционный метод обезвреживания с применением химического взрывателя замедленного действия оказался невозможен. Поэтому работа саперов затянулась.