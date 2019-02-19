Новости

Анна Кузнецова рассказала о пользе личного примера отцов в воспитании детей 22:17
Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА 22:17
Двум группам российских журналистов отказали во въезде в Молдавию 22:17
Льготный налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю Россию 22:07
В Швейцарии четыре человека пострадали при сходе лавины 21:59
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов 21:47
В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 21:08
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 20:55
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 20:40
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 20:37
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 20:35
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 20:35
Румас: Повышение эффективности госсектора будет ключевой задачей кабинета 20:25
Глава МЧС призвал регионы усилить меры пожарной безопасности 20:19
В Марселе злоумышленник напал с ножом на прохожих 20:05
Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19:48
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19:38
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19:33
Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала 19:32
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19:30
Квартиру арестованного подмосковного чиновника продадут на торгах 19:29
В Оренбурге ввели режим ЧС из-за снежных заносов 19:26
Глава нижегородской псевдолечебницы осужден за похищение людей 19:23
"Локомотив" выбыл из Юношеской лиги УЕФА 19:02
Москвичи голосованием решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 21:43
Рубрика: Культура

Запрос на могучую родину

Главный режиссер Русского театра Эстонии поставил в Петербурге и Таллине "Олимпию"
Текст: Елена Боброва
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Театр-фестиваль "Балтийский дом" всегда был центром притяжения русскоязычных театров: здесь была создана Ассоциация русскоязычных театров, здесь проходит ежегодный фестиваль "Встречи в России". Он собирает театры разных стран, где спектакли играют на русском языке. Неудивительно, что совместно с ним сложился международный проект "Олимпия", премьерные показы которого состоятся 22 и 23 февраля в Петербурге, а спустя 2 недели - в Таллине. Мы встретились с главным режиссером таллинского Русского театра Филиппом Лосем и выяснили, как живется в Эстонии театру "национального меньшинства".
Сцена из спектакля "Олимпия" Русского театра в Таллине. Фото: Предоставлено пресс-службой театр "Балтийский дом" Сцена из спектакля "Олимпия" Русского театра в Таллине. Фото: Предоставлено пресс-службой театр "Балтийский дом"
Сцена из спектакля "Олимпия" Русского театра в Таллине. Фото: Предоставлено пресс-службой театр "Балтийский дом"

Филипп, как возникла идея "коллаборации" двух театров?

Филипп Лось: Основной смысл проекта в том, что мы, как русский театр ближнего зарубежья, нуждаемся в постоянном контакте с Россией. Спектакль, существующий на двух площадках, в труппе которого половина актеров Русского театра, а половина - "Балтийского дома", дает возможность взаимодействовать друг с другом. Но это требует большой организационной точности от обоих театров.

Почему выбрали именно "Олимпию"?

Филипп Лось: Для меня пьеса Ольги Мухиной - это прежде всего разговор о 1980-х и 1990-х, о глобальных событиях времени. Это история семьи спортивной советской элиты. Семья олимпийских чемпионов-лыжников. Девушка, в которую влюбляется герой, - балерина. Ее отец - генерал, герой Афгана. Это все архетипические персонажи советского времени. И Ольга так выстроила историю, что судьба героев неразрывно связана с тем, что происходит за окном.

Фото: www.kinopoisk.ru
Сергей Дворцевой: Когда нарушается сценарий, я радуюсь

Русский балет не самый очевидный символ Эстонии даже во времена СССР.

Филипп Лось: Основная наша публика - русскоязычное население Эстонии. Те, кто приехал в страну после войны, или в 1960-1970-е, их дети и внуки.

Их мировосприятие отличается от эстонского?

Филипп Лось: Это практически два разных мира. Они по-разному воспринимают советское прошлое. С одной стороны - самоощущение русскоязычного населения, которое помнит единый Советский Союз. С другой - эстонцы, которые воспринимают этот период в основном негативно, называя его оккупацией. Именно потому, что события, тесно связанные с "Олимпией" повлияли на жизнь и тех и других, думаю, спектакль вызовет интерес и русских зрителей, и эстонцев.

Русские в Эстонии чувствуют себя маргиналами?

Филипп Лось: Ближний круг театра - русскоязычная интеллигенция. Она толерантна к государственному языку, к эстонскому сообществу. Но если говорить о русскоязычном обществе более широко, то очень многие люди оказались не готовы осознавать себя национальным меньшинством. С этой ролью сложно смириться.

Имперское мышление, свойственный нам размах?

Филипп Лось: Вы правы, есть в нас и размах, и определенные рудименты имперского мышления. Мы, русские, привыкли быть в авангарде, вести за собой. Хотят ли другие народы следовать нашим путем? Важнейший вопрос для эстонцев, живущих в соседстве с большой русской диаспорой, - сохранение не только эстонского языка, а вообще национальной самобытности и идентичности. Их же очень мало. В Эстонии довольно низкая рождаемость, к тому же идет отток молодежи в более богатые страны Евросоюза. Поэтому проблема интеграции других национальностей в Эстонии очень болезненная.

Важно, чтобы каждый зритель мог найти истории, которые цепляют именно его

Одной из претензий к прежнему главному режиссеру Русского театра была финансовая неуспешность. Но что делать, если круг зрителей ограничен?

Филипп Лось: Играть по всей Эстонии и за ее пределами. Привлекать все больше эстоноязычных зрителей. Уже сейчас они составляют 20-30 процентов зала. Старшее поколения воспринимают русский язык, молодежь берет наушники.

За последние полтора года вернулось внимание эстонской прессы к нашим спектаклям.

Но первой вашей постановкой в качестве главного режиссера стал документальный спектакль "Русские сны".

Филипп Лось: Этот спектакль я делал для русской аудитории. У него много благодарных зрителей. Есть и немало людей, у которых эта тема вызывает отторжение: у них запрос не на исторические травмы или современные проблемы, а на демонстрацию сильной, могучей и безупречной Родины. Это распространенная ментальная модель. Хотя - мой спектакль совсем не об этом.

Фото: Владимир Жданов/Кировский областной театр драмы
Кировский драмтеатр поставил "Лисистрату" Аристофана

А что из вашего репертуара лучше всего приняли эстонцы?

Филипп Лось: Очень любят "Ричарда III", которого поставил Сергей Потапов. Ходят к нам на классику и современные произведения. Из последнего - "Омон Ра" по роману Пелевина в постановке Никиты Бетехтина. Чем более современная театральная форма выбрана режиссером, тем более интересен спектакль театральному сообществу Эстонии.

По какому принципу вы создаете репертуар?

Филипп Лось: Для меня важно, чтобы сложилась широкая палитра, чтобы каждый зритель мог найти истории, которые цепляют именно его. Кто-то познает мир через такие спектакли, как "Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом" Юрия Муравицкого по пьесе Павла Демирского. А кто-то открывает свои личные глубины через постановки более легкого жанра, как, например, "Пришел мужчина к женщине".

В этот спектакль, кстати, пришел Rain Simmul (Linnateater), чему я лично очень рад. И это не единственный случай, когда в нашем театре играют ведущие эстонские актеры.

Культура Театр Драматический театр Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
МИД РФ уличил Киев в гнусных провокациях накануне выборов
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе