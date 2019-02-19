Театр-фестиваль "Балтийский дом" всегда был центром притяжения русскоязычных театров: здесь была создана Ассоциация русскоязычных театров, здесь проходит ежегодный фестиваль "Встречи в России". Он собирает театры разных стран, где спектакли играют на русском языке. Неудивительно, что совместно с ним сложился международный проект "Олимпия", премьерные показы которого состоятся 22 и 23 февраля в Петербурге, а спустя 2 недели - в Таллине. Мы встретились с главным режиссером таллинского Русского театра Филиппом Лосем и выяснили, как живется в Эстонии театру "национального меньшинства".

Филипп, как возникла идея "коллаборации" двух театров?

Филипп Лось: Основной смысл проекта в том, что мы, как русский театр ближнего зарубежья, нуждаемся в постоянном контакте с Россией. Спектакль, существующий на двух площадках, в труппе которого половина актеров Русского театра, а половина - "Балтийского дома", дает возможность взаимодействовать друг с другом. Но это требует большой организационной точности от обоих театров.

Почему выбрали именно "Олимпию"?

Филипп Лось: Для меня пьеса Ольги Мухиной - это прежде всего разговор о 1980-х и 1990-х, о глобальных событиях времени. Это история семьи спортивной советской элиты. Семья олимпийских чемпионов-лыжников. Девушка, в которую влюбляется герой, - балерина. Ее отец - генерал, герой Афгана. Это все архетипические персонажи советского времени. И Ольга так выстроила историю, что судьба героев неразрывно связана с тем, что происходит за окном.

Русский балет не самый очевидный символ Эстонии даже во времена СССР.

Филипп Лось: Основная наша публика - русскоязычное население Эстонии. Те, кто приехал в страну после войны, или в 1960-1970-е, их дети и внуки.

Их мировосприятие отличается от эстонского?

Филипп Лось: Это практически два разных мира. Они по-разному воспринимают советское прошлое. С одной стороны - самоощущение русскоязычного населения, которое помнит единый Советский Союз. С другой - эстонцы, которые воспринимают этот период в основном негативно, называя его оккупацией. Именно потому, что события, тесно связанные с "Олимпией" повлияли на жизнь и тех и других, думаю, спектакль вызовет интерес и русских зрителей, и эстонцев.

Русские в Эстонии чувствуют себя маргиналами?

Филипп Лось: Ближний круг театра - русскоязычная интеллигенция. Она толерантна к государственному языку, к эстонскому сообществу. Но если говорить о русскоязычном обществе более широко, то очень многие люди оказались не готовы осознавать себя национальным меньшинством. С этой ролью сложно смириться.

Имперское мышление, свойственный нам размах?

Филипп Лось: Вы правы, есть в нас и размах, и определенные рудименты имперского мышления. Мы, русские, привыкли быть в авангарде, вести за собой. Хотят ли другие народы следовать нашим путем? Важнейший вопрос для эстонцев, живущих в соседстве с большой русской диаспорой, - сохранение не только эстонского языка, а вообще национальной самобытности и идентичности. Их же очень мало. В Эстонии довольно низкая рождаемость, к тому же идет отток молодежи в более богатые страны Евросоюза. Поэтому проблема интеграции других национальностей в Эстонии очень болезненная.

Важно, чтобы каждый зритель мог найти истории, которые цепляют именно его

Одной из претензий к прежнему главному режиссеру Русского театра была финансовая неуспешность. Но что делать, если круг зрителей ограничен?

Филипп Лось: Играть по всей Эстонии и за ее пределами. Привлекать все больше эстоноязычных зрителей. Уже сейчас они составляют 20-30 процентов зала. Старшее поколения воспринимают русский язык, молодежь берет наушники.

За последние полтора года вернулось внимание эстонской прессы к нашим спектаклям.

Но первой вашей постановкой в качестве главного режиссера стал документальный спектакль "Русские сны".

Филипп Лось: Этот спектакль я делал для русской аудитории. У него много благодарных зрителей. Есть и немало людей, у которых эта тема вызывает отторжение: у них запрос не на исторические травмы или современные проблемы, а на демонстрацию сильной, могучей и безупречной Родины. Это распространенная ментальная модель. Хотя - мой спектакль совсем не об этом.

А что из вашего репертуара лучше всего приняли эстонцы?

Филипп Лось: Очень любят "Ричарда III", которого поставил Сергей Потапов. Ходят к нам на классику и современные произведения. Из последнего - "Омон Ра" по роману Пелевина в постановке Никиты Бетехтина. Чем более современная театральная форма выбрана режиссером, тем более интересен спектакль театральному сообществу Эстонии.

По какому принципу вы создаете репертуар?

Филипп Лось: Для меня важно, чтобы сложилась широкая палитра, чтобы каждый зритель мог найти истории, которые цепляют именно его. Кто-то познает мир через такие спектакли, как "Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом" Юрия Муравицкого по пьесе Павла Демирского. А кто-то открывает свои личные глубины через постановки более легкого жанра, как, например, "Пришел мужчина к женщине".

В этот спектакль, кстати, пришел Rain Simmul (Linnateater), чему я лично очень рад. И это не единственный случай, когда в нашем театре играют ведущие эстонские актеры.