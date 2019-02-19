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19.02.2019,  
17:24
Текст:  Яна Шамаева

Россия готова модернизировать индийские "летающие радары" А-50

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия готова модернизировать индийские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом сообщает "Звезда".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Первые три самолета А-50ЭИ находятся в составе ВВС Индии. Мы готовы продолжить работу по этому направлению, например, по модернизации комплексов этого типа, - сказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что их модернизация возможна с участием партнеров из третьих стран.

Ранее ВКС России получили новый самолет ДРЛО А-50У. Он оснащен новым радиотехническим комплексом с улучшенными параметрами. А-50 построен на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76. Его дальнейшим развитием станет самолет ДРЛО А-100 "Премьер". Он уже совершил первый полет в ноябре 2018 года.

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