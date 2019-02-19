Румас: Повышение эффективности госсектора будет ключевой задачей кабинета

"Повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора" назвал премьер-министр Беларуси ключевой задачей правительства в наступившем году. Сергей Румас на заседании Совета Министров 19 февраля подвел итоги социально-экономического развития страны и сформулировал ключевые параметры 2019 года, сообщает БЕЛТА.

Премьер вынужден был констатировать, что в РБ "фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий. При этом многие государственные предприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку". Он напомнил в этой связи, что президентом определены требования в отношении подготовки и внесения мер господдержки организаций. В соответствии с ними правительство исключило внесение на рассмотрение главы государства вопросов, связанных с прямой бюджетной дотацией.

"Предприятия, не выполнившие условия оказанной им поддержки и не достигшие задекларированных целей ее предоставления, больше не вправе на нее рассчитывать. Если трудовой коллектив действительно развивается, выходит на стабильную и рентабельную работу, но по объективным причинам не может своевременно погасить накопленную задолженность, правительство в исключительных случаях готово рассмотреть возможность ее реструктуризации", - пояснил премьер позицию руководства страны. Но все решения, добавил он, будут сопровождаться жестким контролем со стороны правительства и, как правило, сменой руководителя предприятия.

Кроме того, в текущем году правительство займется выстраиванием корпоративного управления на госпредприятиях. Уже подготовлен и внесен на рассмотрение Лукашенко проект указа, предусматривающий назначение представителями государства высших должностных лиц в наблюдательные советы акционерных обществ с долей государства в уставных фондах.

Цель подобной реформы, полагает глава правительства, заключается в том, чтобы "превратить наблюдательные советы из формального органа в штаб, формирующий стратегию в конкурентной борьбе и, что немаловажно, контролирующий ее выполнение для достижения долгосрочных целей развития".

В текущем году, сообщил Сергей Румас, правительство будет уделять внимание доходам низкооплачиваемых работников, многие из которых сосредоточены в бюджетной сфере. На сегодняшнем заседании Минфин обозначит меры поддержки таких работников с учетом возможностей бюджета. Румас напомнил, что за 2018 год реальные денежные доходы населения приросли на 8%, это в 2,5 раза выше прогнозного уровня. Реальная заработная плата выросла на 11,6%, в том числе в бюджетной сфере - почти на 14%.