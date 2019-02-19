"Русский Месси" Денис Давыдов покинул "Спартак"

Нападающий Денис Давыдов покинул московский "Спартак", договор с ним был расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Спасибо "Спартаку" за все! - сказал на прощание Давыдов. - Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду академии, дубля, "Спартака-2" и, конечно, за главную команду".

Давыдов - воспитанник "Спартака", однако к своим 23 годам он успел сменить много клубов, за которые выступал на правах аренды. Дебютировав за основу "красно-белых" в 2015 году, Денис, которому раздавали авансы и назвали "русским Месси", закрепиться в ней он так и не смог.

Оставаясь игроком "Спартака", Давыдов уходил в аренду в чешский "Млада-Болеслав" и в латвийский "Спартак" из Юрмалы. Большую же часть матчей в карьере он провел за вторую команду москвичей. И вот теперь он ушел из стана "красно-белых" окончательно. На его счету 37 матчей за основу "Спартака" и один гол.

Денис выступал за сборные России разных возрастов, в 2013 году в составе национальной команды среди игроков не старше 19 лет он стал победителем Мемориала Гранаткина. Также в его активе один матч за главную команду страны - в 2015 году он вышел на поле в товарищеской игре с Казахстаном.

Впрочем, уйдя из "Спартака", без работы Давыдов не останется. Он покинул "красно-белых" в качестве свободного агента, и ожидается, что в ближайшее время о его переходе объявит футбольный клуб "Нижний Новгород".