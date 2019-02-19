Семь депутатов ушли из британской Лейбористской партии

В Лейбористской партии в Великобритании произошел крупнейший с 1981 года раскол. Ее покинули сразу семь депутатов британского парламента.

По словам депутата Криса Лесли, Лейбористская партия больше не является прежней - власть в ней захватили ультралевые политические силы. Парламентарии отмечают, что Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина ослабляет национальную безопасность, позволяя властям Великобритании провести Brexit.

В свою очередь глава лейбористов заявил, что его огорчило решение парламентариев, а сама политика партии на последних выборах "вдохновила миллионы". Всего у лейбористов 256 мест в парламенте, напоминает BBC.

Между тем все семеро депутатов останутся в парламенте и будут работать там как "независимая группа".