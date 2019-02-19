Сформирована повестка встречи в Барановичах депутатов Союзного парламента

Встреча союзных парламентариев с председателем Барановичского исполнительного комитета и руководителями местных предприятий Брестской области намечена на начало последней недели февраля, сообщили в пресс-службе Парламентского Собрания Союзного государства.

Члены комиссии по бюджету и финансам ознакомятся 25 февраля с деятельностью ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "БПХО" и Барановичского станкостроительного завода", а на следующий день в здании городского исполнительного комитета пройдет заседание комиссии Парламентского собрания.

Ее участники обсудят перспективы сотрудничества почти двухсоттысячного экономического центра с регионами России, сообщили в пресс-службе. Кроме того, депутатам будет представлен пакет информации о предварительных итогах исполнения бюджета Союзного государства за истекший год, об отчетах по завершенным союзным программам и о ходе исполнения бюджета СГ в 2019 году. Дискуссия предстоит и о разработке новых программ, проектов и мероприятий.

"Парламентарии обсудят целесообразность разработки модельных законов для обеих стран, регулирующих деятельность по формированию и исполнению союзного бюджета, а также работу по подготовке предложений по совершенствованию бюджетного процесса в рамках выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы", - добавили в пресс-службе.

Помимо союзных парламентариев в заседании примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, контрольных органов обоих государств, Министерства промышленности и торговли России, Министерства промышленности Беларуси, Барановичского горисполкома и руководители предприятий.