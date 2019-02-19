Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"

В Сингапуре завершилась двухдневная бизнес-миссия, в рамках которой состоялась тематическая конференция, объединившая ведущих российских и азиатских экспертов в сфере интеллектуальной собственности. Инициатором и организатором события выступила Ассоциация IPChain совместно с Фондом "Сколково" и в партнерстве с лабораторией "Программы инноваций в правовой практике будущего" (FLIP) Сингапурской академии права (SAL).

В качестве спикеров на мероприятии выступили представители крупнейших организаций в сфере интеллектуальной собственности, технологий и образования, среди которых Российское авторское общество, Федерация интеллектуальной собственности, некоммерческий консорциум развития The Linux Foundation, ведомство по интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS), сингапурский Университет социальных наук (SUSS), платформа Resolve Dispute Online (RDO) и другие.

Участники конференции комплексно презентовали пути и прикладные инструменты инновационного развития сферы интеллектуальной собственности, обсудили перспективы образования в сфере цифровой экономики, обменялись опытом и практиками управления интеллектуальной собственностью.

В рамках деловой программы бизнес-миссии директор Центра юридических технологий, директор по акселерации Фонда "Сколково" Антон Пронин побеседовал с операционным директором Академии права Сингапура (SAL), исполнительным директором SAL Ventures Полом Нио об инновационной программе FLIP (Future Law Innovation Programme) - платформе, которая объединяет виртуальное сообщество, коворкинг и акселератор для стартапов в сфере legaltech.

Антон Пронин: Пол, сегодня на повестке дня - технологии и рыночные тренды в интеллектуальной собственности. В "Сколково" в конце 2017 года мы выделили приоритетное направление - LegalTech (технологии в сфере права). Тогда в России эта отрасль только зарождалась. Насколько я знаю, FLIP тоже очень молодая инициатива. Что привело к ее появлению и почему фокус оказался на правовом аспекте?

Пол Нио: Мы сфокусировались на правовом аспекте, поскольку SAL - агентство для продвижения и развития правового сектора в Сингапуре. Предпосылки к созданию FLIP появились примерно в 2016 году, когда мы наблюдали сдвиг на заокеанских рынках. На тот момент остро стояла проблема цифрового разрыва: альтернативные поставщики услуг, такие как Rocket Lawyer и LegalZoom, начали освобождать от посредников правовые компании на заокеанских рынках, в частности, в США. Кроме того, мы отметили тенденцию к более плотному использованию технологии блокчейн, искусственного интеллекта и, как следствие, упрощению юридической рутины, например, процесса сбора документов. Исчезла необходимость набирать целый штат юристов, которые делали бы подобную работу. Наблюдение таких тенденций заставило нас задуматься, какое влияние они окажут на наш правовой сектор и что мы должны сделать, чтобы удостовериться в его готовности к грядущему цифровому рывку.

Это и стало предпосылкой к созданию FLIP. В основу FLIP легли наши предыдущие разработки, в частности, Legal Tech Vision (LTV) - дорожная карта, которая стимулирует правовую индустрию к внедрению современных технологий и нахождению способов, как это сделать. Для реализации LTV нам была необходима технологическая платформа. Такой платформой и стала FLIP. Для FLIP приоритетны инновации, а не технологии. Мы считаем, что компаниям нужна прежде всего инновационная бизнес-модель и только затем - подходящая технология для реализации идей. Мы разработали программу FLIP, чтобы создать новые источники дохода, переосмыслить оказание юридических услуг.

А. П.: То есть LTV - это нулевой шаг, FLIP - первый шаг. Каким будет второй?

П. Н.: Сегодняшняя версия FLIP по-прежнему ориентирована в основном на коммерческое право. Но когда мы запускали FLIP, мы хотели, чтобы у программы была не только коммерческая цель, но еще и социальное назначение, а именно - упростить доступ к правосудию. После запуска FLIP очень многие юридические компании из коммерческой юридической практики присоединились к программе. Например, юридические фирмы в сфере морского права, адвокаты в банковской сфере и другие. При этом юридических фирм, специализирующихся на семейном и уголовном праве, не так много, а ведь это именно те юридические услуги, которые нужны простым людям. Во второй итерации FLIP мы будем тесно сотрудничать с судами. Не с Высшим судом, а с судами общей юрисдикции (district courts). Наша цель - сфокусироваться на инновациях, которые сделают юридические услуги в сфере семейного, уголовного права, разрешении различных споров и так далее более доступными для всех.

А. П.: Существуют ли похожие программы в сфере финансовых технологий или кибербезопасности?

П. Н.: Монетарная власть Сингапура в лице центрального банка сама по себе создает драйвер для инноваций и развития стратегии в секторе финансовых технологий. Пока аналогов платформы FLIP не существует, ведется работа с сетью банков и партнеров. Многие банки Сингапура запустили "программы-инкубаторы", входящие в сеть, контролируемую центральным банком. Это позволяет решать вопросы, связанные с внедрением технологий в финансовый сектор, а также с другими сервисами, которые должны подвергнуться реновации для развития технологического сектора в Сингапуре. В сфере кибербезопасности подобной программы тоже нет. Сегодня эта сфера находится под строгим контролем правительства, в ведомстве которого находится агентство по кибербезопасности, работающее напрямую с коммерческими организациями над созданием уникальных решений для нужд государства. Можно сказать, что пока кибербезопасность не самая сильная сторона Сингапура.

А. П.: Кто спонсирует FLIP?

П. Н.: На данный момент FLIP целиком спонсируется SAL, поскольку SAL стремится развивать правовой сектор, рассматривая это как очень стоящую инвестицию. Однако в будущем в обеспечение крупных расходов будут вовлекаться и государственные структуры. Мы планируем привлекать к партнерству суды для субсидирования. Министерство юстиции, например, сможет поддержать программу в ряде аспектов, чтобы сделать ее более доступной, в частности, уменьшить входную стоимость членства FLIP.

А. П.: Есть ли у вас коммерческие клиенты? Банки или компании?

П. Н.: Да, нашими клиентами являются внутренние юридические отделы компаний. Среди них - телекоммуникационная компания Singtel, крупнейший оператор Сингапура, а также банки, например, юридический отдел BNP Paribas. С нами сотрудничает сервис Airbnb. FLIP полезен не только тем, кто работает в юридических компаниях, но и юристам из всех указанных корпораций. И если они решатся на подобный инновационный эксперимент, мы абсолютно точно их поддержим.

А. П.: На данный момент FLIP существует уже 1,5 года, сегодня это известный мировой бренд. Но давайте вернемся к истокам. Какими были первые практические шаги? Что далось вам труднее всего?

П. Н.: Я бы сказал, что самый важный шаг - это создать программу. Это не вопрос инфраструктуры. Инфраструктура - это просто. Самое важное - это создать программу, которая покажется привлекательной потенциальным участникам, юридическим фирмам и частным юристам, потенциальным и реальным основателям стартапов в сфере legaltech. Чтобы выявить проблемы сектора, мы провели очень много работы с фокус-группами, изучили индустрию, побеседовали с юристами как из маленьких фирм, так и из огромных интернациональных корпораций, пообщались с tech-предпринимателями. Мы спросили у этих людей, чего они бы они хотели от подобной программы, как мы можем помочь им в аспекте внедрения инноваций в правовую сферу. Когда программа была запущена, на нее обратили особое внимание, поскольку стало ясно, что SAL при поддержке правительства и судов сможет помочь юридическим фирмам и частным юристам в развитии и росте, создав в Сингапуре legaltech-экосистему.

А. П.: Сколько сейчас стартапов входит в FLIP?

П. Н.: Около 70 стартапов: три группы по 25-30 участников. При этом мы всегда рады участникам из предыдущих групп: они в любое время могут вновь присоединиться к нам. На данный момент не все участники платят членские взносы, но мы все равно им рады.

А. П.: Какие возможности предлагает FLIP зарубежным стартапам, например российским?

П. Н.: Все зависит от того, на какие части legaltech повлияют ваши технологические решения. Если это расширение спектра услуг юридическим компаниям, то возможности будут заключаться в разработке решений, которые позволят юридическим компаниям повысить продуктивность, особенно в аспекте поиска электронной информации и сбора документов на основе технологии искусственного интеллекта. Это очень важный аспект. Сегодня многие юридические компании тестируют наши коммерческие решения. Эти решения, несмотря на пользу, которую они приносят крупным компаниям, не всегда подходят маленьким фирмам, поскольку содержание базы очень ресурсозатратно.

А. П.: Как FLIP может помочь в Сингапуре?

П. Н.: Мы работаем как коннектор, строим сообщество, упрощаем взаимодействие участников со спонсорами и регулирующей стороной, соединяем их с техническим сообществом Сингапура. И, конечно, мы предоставляем им платформу, которая позволяет находить партнеров на международном рынке, как в случае со "Сколково". В Сингапуре очень маленький рынок, и то, что делают наши участники, не всегда финансово стабильно. Поэтому с самого первого дня мы предлагаем нашим участникам подумать над актуальностью их проектов для заокеанского рынка: к примеру, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Китая, Индии. Мы даем им возможность расширяться за рубеж.

А. П.: У Сингапура не такой большой рынок, но при этом сильная стратегическая позиция на карте. Некоторые мои коллеги из Германии и Великобритании рассказали, что год назад они совершенно ничего не слышали про российский legaltech. А сейчас представители этих стран ежегодно приезжают к нам в качестве спикеров или в поиске стартапов. В прошлом году у нас были представители топовых компаний, таких как Kira Systems, Luminance, HighQ и другие. А что вы слышали о российском legaltech?

П. Н.: Первый раз я о нем услышал в октябре прошлого года в Лондоне на конференции Legal Geek, где вы рассказывали про "Сколково" и российский legaltech. Я был очень впечатлен российской бизнес-миссией. До этого я всего однажды слышал про российский legaltech от Майкла Лью, который был спикером на одной из ваших конференций. Он рассказал о том, что в России в "Сколково" что-то происходит, и посоветовал попробовать сотрудничество. Я рад, что у нас это получилось.

А. П.: Я тоже рад и именно поэтому хочу пригласить вас на конференцию Skolkovo LegalTech 2019. Она состоится в конце года. Надеюсь, мы сможем сделать специальный "сингапурский трек", в рамках которого российские стартапы узнают, какие возможности им может предложить FLIP.