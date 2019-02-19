Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео

#AeroIndia2019 rehearsal time two #suryakiran aircraft crash @Vijaykarnataka @HRMMCL_VK pic.twitter.com/lEBuzVtvac— Sudarshan Channangihalli (@Sudarshanvk2) 19 февраля 2019 г.
В Сети появилось видео столкновения двух самолетов пилотажной группы "Сурья Киран" ВВС Индии.
Катастрофа произошла в штате Карнатака на юго-западе страны, пилоты отрабатывали выступление на открытии аэрокосмического салона Aero India 2019. По данным агентства ANI, пилоты катапультировались и не пострадали. Причины столкновения пока неизвестны.
Пилотажная группа "Сурья Киран" выступает на легких учебно-тренировочных самолетах BAE Hawk. В сообщении отмечается, что пилоты уже выполняли тренировку в этой местности и полет прошел без происшествий.