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19.02.2019,  
11:27
Текст:  Антон Валагин

Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео

В Сети появилось видео столкновения двух самолетов пилотажной группы "Сурья Киран" ВВС Индии.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Катастрофа произошла в штате Карнатака на юго-западе страны, пилоты отрабатывали выступление на открытии аэрокосмического салона Aero India 2019. По данным агентства ANI, пилоты катапультировались и не пострадали. Причины столкновения пока неизвестны.

Пилотажная группа "Сурья Киран" выступает на легких учебно-тренировочных самолетах BAE Hawk. В сообщении отмечается, что пилоты уже выполняли тренировку в этой местности и полет прошел без происшествий.

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