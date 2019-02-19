Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео

В Сети появилось видео столкновения двух самолетов пилотажной группы "Сурья Киран" ВВС Индии.

Катастрофа произошла в штате Карнатака на юго-западе страны, пилоты отрабатывали выступление на открытии аэрокосмического салона Aero India 2019. По данным агентства ANI, пилоты катапультировались и не пострадали. Причины столкновения пока неизвестны.

Пилотажная группа "Сурья Киран" выступает на легких учебно-тренировочных самолетах BAE Hawk. В сообщении отмечается, что пилоты уже выполняли тренировку в этой местности и полет прошел без происшествий.