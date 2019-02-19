Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.02.2019,  
11:40
Текст:  Алексей Иванов

Украина раскрыла характеристики крылатой ракеты "Нептун"

Фото: Military Hi-Tech / youtube.com Фото: Military Hi-Tech / youtube.com
Фото: Military Hi-Tech / youtube.com

Украина впервые представила модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун", а также раскрыла некоторые характеристики этого оружия. Произошло это на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ.

Фото: АвтоКрАЗ \ youtube.com
Почему украинский "Град-коротышка" обречен на провал

Как сообщается на сайте компании "Спецтехноэкспорт" (входит в состав ГК "Укроборонпром"), каждая из четырех крылатых ракет "Нептун" способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 километров. Отмечается, что это дальность полета экспортной версии, ранее украинские власти заверяли, что "Нептун" может достигать цели на расстоянии до 300 километров.

Комплекс, базирующийся на мобильном шасси КрАЗ-7634, состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы. Вес одной ракеты - 670 килограммов, а ее осколочно-фугасной боевой части - 145 килограммов.

Впрочем, как уже писала "РГ", говорить о том, что это новая разработка украинского ОПК, не приходится. На самом деле это советская ракета КР Х-35У противокорабельного комплекса "Уран". Правительство СССР планировало организовать производство Х-35 на харьковском авиазаводе, так что предприятие, по-видимому, имеет полный пакет конструкторской документации по проекту.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Российский самовзрывающийся беспилотник назвали угрозой для систем ПВО 11:50
Россия рассекретила состав боевой экипировки третьего поколения 18.02.2019
Франция и Эстония показали беспилотный противотанковый комплекс 18.02.2019
Украина
Фото: Suryakiran/ Wikimedia.org
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео 11:27
Писатели Василь Быков и Виктор Астафьев освобождали Правобережную Украину 12.02.2019
"Танк для бедных": эксперт оценил украинскую модернизацию Т-64 11.02.2019
ракеты
Фото: Ольга Смольская/ТАСС
Военную полицию оснащают новыми машинами и беспилотниками 18.02.2019
Китай получит новые ракеты для С-400 18.02.2019
Иран построил подводную лодку с крылатыми ракетами 17.02.2019