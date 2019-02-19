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Умер актер и режиссер Борис Яшин

Новости
    19.02.2019, 18:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Борис Владимирович Яшин, советский актер, режиссер и сценарист, скончался вчера, 18 февраля, в возрасте 86 лет. Некролог артиста опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России Бориса Яшина. Приносим соболезнования родным и близким Бориса Владимировича", - сказано в нем.

Отпевание артиста состоится в пятницу, 22 февраля, в 12:00 в храме Архангела Михаила в Тропареве, проспект Вернадского, 90.

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. В 1956-м окончил Рижское высшее военно-морское училище, в 1962-м - режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Михаила Ромма.

До 1956 года Яшин - офицер-подводник ВМФ. В 1956-1958 годах работал преподавателем в средней школе.

В кино творческий путь начал с роли физика в картине Ромма "Девять дней одного года". С 1964 года - режиссер "Мосфильма".

Снял, как самостоятельно, так и в соавторстве, фильмы "Пядь земли" - по Бакланову, "Шуточка" - по Чехову, "Осенние свадьбы", "Первая девушка", "Город первой любви", "Ливень", "Долги наши", "Аэропорт со служебного входа", "Скорый поезд", "Мещерские" - по Бунину.

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