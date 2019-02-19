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19.02.2019,  
13:32

Возвращение к истокам: БТР-70 вооружили 73-мм пушкой

На выставке IDEX 2019 в Абу-Даби оборонная промышленность Судана продемонстрировала модернизированный БТР-70. Главным "новшеством" этого бронетранспортера стала установка башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и спаренным 7,62-мм пулеметом, ранее применявшейся на БМП-1.

Остальные доработки аналогичны тем, что можно увидеть на белорусском БТР-70МБ1. Это более удобные бортовые люки и замена двух устаревших бензиновых двигателей на один дизельный мощностью 260 л.с.

Любопытно, что БТР-70 в самом начале своей "карьеры", 48 лет назад, дебютировал как раз в облике колесной БМП ГАЗ-50 именно с такой башней.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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Кстати, само боевое отделение от советской "бэхи" первого поколения очень популярно в мире. Его устанавливают на различную бронетехнику.

Например, на гусеничный YW-309, созданный в КНР. Эти бронетранспортеры экспортировались за рубеж. В сухопутных войсках Шри-Ланки они применялись против террористов группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".

Иракские силовики установили башню с "Громом" на БТР-80УП, и эта машина также использовалась в боях.

А на выставке вооружений в Тегеране недавно был представлен БТР-60ПБ с аналогичным вооружением.

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