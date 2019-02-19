В Минске определят план взаимодействия с Центром кризисного реагирования ОДКБ

Вопросы информационного взаимодействия в ОДКБ между Центром кризисного реагирования и командным пунктом ВС Беларуси включены в повестку дня двухдневной рабочей встречи в белорусской столице. Она пройдет 19-20 февраля под руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка с участием представителей вооруженных сил Союзного государства и Объединенного штаба по вопросам информационного взаимодействия в ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РБ.

Во время встречи будут рассматриваться вопросы, касающиеся информационного обмена в соответствии с проектом регламента взаимодействия Центра кризисного реагирования. Кроме этого, уточнили военные эксперты, прорабатывается сфера деятельности должностных лиц Национального центра управления обороной России по обмену информацией.

"Будет выработан механизм порядка взаимодействия между Центром кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и уполномоченными органами государств - членов организации", - пояснили в пресс-службе.