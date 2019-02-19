В Нью-Дели закрыты десятки отелей из-за нарушений пожарной безопасности

Власти Нью-Дели закрыли в центре столицы 58 отелей и гостевых домов из-за нарушений норм противопожарной безопасности. Поводом для многочисленных проверок стал недавний пожар в отеле Arpit Palace, в ходе которого погибли 17 человек.

Городские службы уже осмотрели 80 гостиниц в квартале Карол-Багх и прилегающих районах, пишет ежедневная индийская газета The Economic Times. Карол-Багх - торговый район в центре Нью-Дели. Здесь находится множество недорогих гостиниц и меблированных комнат, в которых предпочитают останавливаться гости столицы, в том числе и туристы из России.

Пожарная служба и полиция продолжат инспектировать гостиницы, поэтому количество закрытых отелей может увеличиться, отмечает ТАСС.

Напомним, пожар в отеле Arpit Palace в Карол-Багх вспыхнул ночью 12 февраля. В тот момент в здании находились около 150 постояльцев, большинство из которых спали. В пожаре погибли 17 человек, в том числе и иностранцы, около 30 человек были ранены. Россиян среди погибших и пострадавших нет. Следствие не исключает преднамеренного поджога для получения страховки за здание, поскольку у владельца отеля накопился большой долг, который он не мог выплатить.