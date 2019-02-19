В США 16 штатов оспорят в суде решение Трампа о режиме ЧП

Власти 16 штатов США направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью оспорить решение президента Дональда Трампа о введении режима ЧП на границе с Мексикой.

Об этом в понедельник сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию из аппарата генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры. Ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности США. Обратившись в суд, власти 16 штатов добиваются того, чтобы глава Белого дома не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство стены, пишет ТАСС.

Ранее аналогичный иск подало объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Организация представляет группу защитников окружающей среды и трех техасских землевладельцев, на землях которых будет построена стена. Правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, Трамп превышает свои полномочия, а его решение противоречит принципу разделения властей.

Напомним, в пятницу Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это позволит американскому лидеру без одобрения Конгресса получить восемь миллиардов долларов, необходимые для возведения стены вдоль южной границы страны.