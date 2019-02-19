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19.02.2019 13:16
Рубрика: В мире

Власти Японии озаботились гибелью редких птиц в лопастях ветряков

Текст: Константин Волков
Министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада направил тревожное письмо в минэкономики Японии, в котором призвал пересмотреть концепцию парка ветряных энергогенераторов на севере Хоккайдо, а в идеале - найти для них другое место. Об этом сообщает японская газета Mainichi.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Парк ветрогенераторов Soya misaki начали создавать на мысе Соя, самой северной точке Хоккайдо, в 2005 году. С тех пор японская компания Eurus Energy Holdings Corp установила там 57 турбин с суммарной мощностью 57 мегаватт. Стоимость проекта составила 12 миллиардов иен (порядка 108 миллионов долларов).

Фото: ivan petrov/wikipedia.org
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Но, как выяснилось, ветряки стоят на пути сезонной миграции птиц, находящихся под угрозой исчезновения, в частности, это орланы-белохвосты и морские орлы Стеллера. Кроме того, над мысом Соя проходит также миграционный маршрут лебедей и многих других птиц. Ветрогенераторы вместе с лопастями достигают в высоту нескольких десятков метров, что создает опасность для низко летящих птиц, особенно в тумане или в облаках. С 2007 по 2016 годы под ветряками на мысе Соя нашли 10 мертвых орланов-белохвостов.

Сейчас оператор планирует обновить парк турбин, заменив их на более мощные (вместо генераторов мощностью 1 мегаватт смонтировать установки на 4 мегаватта), которые из-за более значительных размеров могут создать еще больше опасности для птиц.

Министр окружающей среды считает, что ветрогенераторы не должны стоять на пути миграции птиц, а также призывает при проектировании новых ветряных парков учитывать маршруты пернатых.

Станция на мысе Соя - не единственная в Японии, расположенная на птичьем пути. Схожие проблемы есть и у проекта ветропарка в префектуре Иватэ на северо-востоке Хоккайдо, там из-за столкновения с лопастями гибнут беркуты.

В мире Восточная Азия Япония
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