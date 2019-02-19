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19.02.2019 16:50
Рубрика: В мире

Власти Мелильи усложнят марокканцам получение испанского гражданства

Текст: Юрий Когалов

Власти Мелильи направили в парламент страны поправки в Гражданский кодекс, позволяющие усложнить получение испанского гражданства иностранцами, родившимися в анклавах Сеута и Мелилья. Речь идет, в первую очередь, о марокканцах, матери которых предпочли в свое время испанские клиники.

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"Множество марокканцев приезжают рожать в Мелилью, а потом их дети требуют испанское гражданство. Мы должны остановить это", - заявил глава города Хуан Хосе Имброда.

Как напоминает El Pais, в настоящее время дети всех иностранцев, родившихся в Испании, имеют право на испанский паспорт. Проще всего его получить тем, у кого хотя бы один из родителей также появился на свет на территории пиренейского королевства. Остальным надо прожить как минимум год в стране, чтобы подать заявку на гражданство.

Власти Мелильи с одобрения большинства жителей анклава предлагают увеличить этот срок до 10 лет. Еще одна поправка требует считать несовершеннолетних иностранцев без сопровождения взрослых "экономическими мигрантами", что позволит возвращать их в страны происхождения. Сейчас только медицинских центрах Мелильи, по данным МВД Испании, зарегистрировано 1127 несовершеннолетних мигрантов (чуть более 9 процентов от их общего количества в Испании) при том, что эти учреждения рассчитаны лишь на 260 человек.

Фото: iStock
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Народная партия, находящаяся у власти в Мелилье, оправдывает предлагаемые меры необходимостью остановить марокканизацию анклава, сделать его более испанским, более европейским.

Согласно статистике, на сегодняшний день Мелилья занимает первое место среди испанских городов по уровню рождаемости (15 человек на 1000 жителей - в два раза больше, чем в среднем по стране). В 46 процентах случаев речь идет о детях иностранцев. В Сеуте сложилась практически такая же ситуация.

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