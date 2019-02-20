Постановление кабинета министров Республики Адыгея от 18 февраля 2019 года № 42 "Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года"

В соответствии с Законом Республики Адыгея "О прожиточном минимуме в Республике Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года:
1) на душу населения - 9012 рублей;
2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:
а) для трудоспособного населения - 9634 рубля;
б) для пенсионеров - 7415 рублей;
в) для детей - 9045 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Адыгея А.Наролин
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