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20 февраля 2019 г.

Постановление кабинета министров Республики Адыгея от 18 февраля 2019 года № 42 "Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года"

Дата подписания 18 февраля 2019 г.
Опубликован 20 февраля 2019 г.

В соответствии с Законом Республики Адыгея "О прожиточном минимуме в Республике Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 года:

1) на душу населения - 9012 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:

а) для трудоспособного населения - 9634 рубля;

б) для пенсионеров - 7415 рублей;

в) для детей - 9045 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Адыгея А.Наролин

 

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