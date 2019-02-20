Болтон пригрозил свержением президенту Никарагуа

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал на своей странице в Twitter со ссылкой на "твит" Дональда Трампа, что "дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены".

О том, что в Никарагуа, а заодно и на Кубе "социализм умирает, а демократия возрождается", американский президент заявил также во время выступления перед представителями венесуэльской диаспоры в США. Напомним, что 73-летний Ортега, в прошлом один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, трижды избиравшийся на пост главы центральноамериканской республики (бессменно занимает его с 2007 года), отказался признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "временным президентом". Во внешней политике он сохраняет курс на альянс с левыми правительствами государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

В 2014 году Ортега принимал президента России Владимира Путина, прибывшего в Манагуа с официальным визитом, а в марте 2015 года Никарагуа посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров.