Эксперт оценил шансы России в локальной войне с США и НАТО

Россия сможет достойно противодействовать США и странам НАТО в локальной войне, результаты которой во многом зависят от работы авиации.

К такому выводу пришел доктор военных наук Константин Сивков. Его материал, в котором эксперт анализирует возможности ВВС, опубликован в "Военно-промышленном курьере".

В количественном отношении авиация США и стран НАТО имеет преимущество, особенно с учетом палубной авиации, которая, как показывает практика, активно используется американцами в локальных конфликтах. Однако благодаря серьезному обновлению российского авиапарка и появлению большого количества современных самолетов в последние годы, в качественном отношении США и НАТО все же, по мнению эксперта, отстают. Тем более, что боеспособность российской авиации наглядно продемонстрировала операция в Сирии.

В крупномасштабной войне противодействовать США и НАТО будет сложно. Но, согласно Военной доктрине России, в случае реальной угрозы разгрома вооруженных сил, утраты суверенитета и территориальной целостности против агрессора может быть применено ядерное оружие. А такой войны США постарается избежать. Поэтому более вероятен вооруженный конфликт на территории третьих стран.

В этой ситуации США и страны НАТО смогут использовать 2000–2500 самолетов из которых боевыми окажется не более 1300, а также 1200–1500 вертолетов и до 600 беспилотников. Также могут быть применены 1500–2000 крылатых ракет. Длительность такой кампании оценивается во временной промежуток от двух-трех недель до двух месяцев и более. При этом могут быть проведены несколько операций, но именно начальная окажется ключевой, и если ее удастся сорвать, нанеся авиации серьезные потери, вряд ли западная сторона пойдет на дальнейшую эскалации конфликта.

Эксперт подчеркивает, что основное противодействие авиации США и НАТО будут оказывать зенитные ракетные войска. Именно на их превосходство делается ставка. С-400 и С-300 обеспечат зональную оборону, а "Буки" и "Панцири" будут применяться для защиты объектов. Истребители нанесут удары по наиболее важным элементам вражеского боевого порядка и станут использоваться как маневренный резерв. Но ключом к успешному отражению воздушной операции называется создание всевысотного радиолокационного поля и обеспечение его боевой устойчивости.

Также необходимо будет разгромить группировку ВМС противника, в которую могут входить от трех до шести авианосцев и до полусотни кораблей и субмарин. Для этого потребуется от 70 до 90 самолетов Ту-22М3, 10-15 самолетов-разведчиков и тяжелые истребители, которым смогут прикрыть дальние ракетоносцы-бомбардировщики.

"Военно-промышленный курьер" отмечает, что Россия обладает достаточным для успешного противостояния в таком конфликте количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, стратегической авиации и боевых вертолетов. Однако дисбаланс может возникнуть по легким истребителям, самолетам дальней и разведывательной авиации, ДРЛОиУ и транспортным вертолетам.