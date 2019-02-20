Госфильмофонд оцифрует советские киноплакаты

Киноплакаты к более чем 30 тыс. советских и дореволюционных картин будут оцифрованы, передает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Всего сейчас в архивах Госфильмофонда находится 450 тыс. единиц материала - фотографии, монтажные листы, сценарии. Все киноплакаты будут превращены в электронный каталог, который станет доступен. Увидеть небольшую часть коллекции бумажных киноплакатов широкой аудитории удалось лишь в 2018 году в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, где Госфильмофонд представил выставку "Советский киноплакат-1968: к 50-летию переломного года".

"Планируется, что на официальном сайте Госфильмофонда будет представлен перечень всех фильмов, бумажные материалы к которым находятся на хранении у архива, - сообщили в министерстве культуры. - Все материалы будут защищены водяным знаком, а воспользоваться поиском можно будет по названию фильма, художнику и году".

Оцифровка пройдет в рамках нацпроекта "Культура".

Кстати

Национальный проект "Культура" состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Бюджет нацпроекта на период с 2019 по 2024 год составляет около 113,5 млрд рублей.