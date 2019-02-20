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20.02.2019 15:06
Рубрика: Власть

Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Россияне вполне обосновано ожидали, что большая часть нынешнего президентского Послания Федеральному Собранию будет посвящена самым насущным темам социальной и экономической политики государства - так оно, в итоге, и получилось.

Однако внешнеполитический и оборонный блоки в выступлении традиционно увязаны с тематикой развития страны, от которого, в свою очередь, зависит и благополучие наших граждан. Слова Президента о том, что "Россия была и будет суверенным, независимым государством" - это не лозунг, а конкретный ответ на вызовы, санкции, внешнее давление, но и на опасения по поводу того, какую линию страна будет проводить дальше в международных делах.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Обратил бы внимание на географические приоритеты в Послании: сначала - соседи, Союзное государство России и Белоруссии, затем - Азия: Китай, Индия и Япония. Вопросы сопряжения ЕАЭС и китайского "Один пояс - один путь" в рамках идеи Большой Евразии.

И только потом, одним мазком - про Европу: надеемся, что вернутся к восстановлению нормальных отношений с Россией, но, что важно - не потому что Россия об этом просит, а именно потому что это нужно гражданам стран самой Европы и отвечает общим интересам. Ну а другое косвенное упоминание после - про "подхрюкивающих сателлитов" США - пожалуй, еще красноречивее.

Наконец, центральная внешнеполитическая тема - отношения с США. Однако не потому, что Америка важнее других, но потому что объективно угрозы, исходящие от нее России, намного выше всех прочих и в последние годы еще больше выросли.

Отсюда - особое внимание Договору по ракетам средней и меньшей дальности. И очень подробный экскурс в его статьи, поскольку выход из этого важнейшего соглашения Вашингтон мотивирует некими российскими прегрешениями, абсолютно отрицая собственные нарушения. В.В.Путин чуть ли не пальцем показал на них, чтобы более не осталось недомолвок: хватит пытаться свалить вину на Россию, честнее признать, что просто вам этот договор мешает.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Но ключевое, конечно, в том, что такой выход ничего не даст и самим США. Перспектива, что соответствующие российские вооружения - в случае появления американских РСМД в Европе - будут немедленно разработаны и размещены не только с прицелом на такие системы в самой Европе, но и на центры принятия решений и управления этими системами (читай - на США), полагаю, должна быть четко осознана общественностью не только в Европе, но и в США. Это буквально означает: те, кто обещает больше безопасности и абсолютные преимущества, вам попросту лгут - угрозы только вырастут.

Именно поэтому не менее четко выражено: Россия никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности. И мы предлагаем вести диалог, сохраняя систему соглашений в сфере вооружений, не потому, что это нужно нам больше, чем кому-то еще. Стучаться в закрытую дверь больше не будем - пока нет договороспособных партнеров в сфере вооружений, уговаривать смысла не видим.

Ну а для меня лично была важной еще одна тема в президентском Послании: призыв шире применять электронные визы. Мы в Совете Федерации и непосредственно в нашем Комитете в последнее время вплотную занимались этой темой, провели специальный "круглый стол" в декабре прошлого года, где как раз и рекомендовали правительству выйти на решение о расширении такой практики. Полагаем, что и наш голос в этом смысле повлиял на выводы Президента России.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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