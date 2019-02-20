Крупные заказчики оставляют свои электронные площадки

Для проведения электронных закупок заказчики все чаще оставляют свои торговые площадки и переходят торговаться к независимым операторам. В прошлом году выбор сделали уже 64% крупнейших компании, но "миграция" заказчиков продолжится и в этом году. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), представив результаты исследования на VI Ежегодной конференции "Электронные торговые площадки в России".

Доля крупнейших заказчиков, внедривших электронные закупки, выросла за год до 83%. И если еще пару лет назад заказчики предпочитали создавать под свои закупки собственные площадки, вкладывая в сервисы огромные суммы, то теперь спокойно оставляют их. "Впервые в 2018 году внедрившие электронные закупки компании отдавали явное предпочтение использованию независимых площадок, а не своим собственным", - отмечает Дмитрий Миндич, исполнительный директор проекта "ЭТП в России" рейтингового агентства RAEX. По его словам, независимые площадки развивались быстрее и сейчас готовы предложить заказчику качественный сервис. Опрос крупных компаний, показал, что корпоративные площадки проигрывают независимым в уровне конкуренции на торгах, удобстве контрольных и аналитических инструментов, удобстве навигации по сайту, выборе торгово-закупочного функционала. Таким образом, аналитики делают вывод, что для операторов независимых площадок открываются новые перспективы привлечения крупных заказчиков, которые еще не успели покинуть свои корпоративные площадки.

Тем не менее перспективы рынка неочевидны. Крупные компании с госучастием, которые работают по 223-ФЗ, наоборот переходят с независимых на отобранные правительством площадки. Уже в прошлом году доля сменивших площадку заказчиков выросла в два раза - с 7 до 14%. Дело даже не в удобных сервисах отобранных операторов, а в нежелание "распыляться" - часть закупок, а именно у субъектов МСП, доля которые в закупках госкомпаний 30%, должны проходить исключительно на отобранных площадках. "Дальнейшее перераспределение закупок еще впереди. В начале 2021 года Правительство может провести оценку отобранных площадок на соответствие нормативами и принять решение об исключение некоторых операторов. Исходя из этого, нельзя с уверенность говорить о судьбе не только не прошедших отбор площадок, но даже и прошедших его", - говорит Дмитрий Сытин, гендиректор электронной торговой площадки "ТЭК-Торг".

"Мода на свои собственные корпоративные площадки проходит, - отмечает Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. - Государственные и полугосударственные компании идут на отобранные площадки. При этом в коммерческом секторе заказчики начинают понимать, что их площадка - это закрытый клуб "своих" поставщиков между которыми идет распределение закупок. Несмотря на вложенные деньги, они должны отказаться от площадки, либо интегрировать ее с внешним модулем - коммерческой площадкой, у которой есть внушительная база поставщиков, за счет которых конкуренция на их торгах повысится".