Крупные заказчики оставляют свои электронные площадки

Новости

Появился трейлер исторического детектива "Ростов" 17:26
Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд рублей 17:23
Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 17:21
В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян 17:19
Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными 17:08
Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП 17:04
На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом 17:03
В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне 16:55
На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции 16:50
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху 16:45
В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка 16:40
В центре Саратова обрушилось здание 16:37
Власти Ялты аннулировали разрешение на застройку Советской площади 16:27
Бельгия не будет требовать от Германии отменять пенсии бывшим эсэсовцам 16:27
Про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" снимут "сольный" сериал 16:25
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео 16:25
В Москве будут угощать дореволюционными блюдами 16:23
В России выпустили 150-тысячный Skoda Rapid 16:09
Российские ученые предложили новый способ диагностики рака 16:05
Собянин: В Москве ряд проектов социальной сферы частично реализованы 15:58
Снимки российских фотографов претендуют на победу в World Press Photo 15:57
Полузащитник "Ювентуса" перенес операцию на сердце 15:56
В Симферополе локализовали пожар на заводе пластмасс 15:56
Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение-"суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 16:05
Рубрика: Экономика

Торг уместен

Крупные заказчики оставляют свои электронные площадки
Текст: Ангелина Зеленькова
Для проведения электронных закупок заказчики все чаще оставляют свои торговые площадки и переходят торговаться к независимым операторам. В прошлом году выбор сделали уже 64% крупнейших компании, но "миграция" заказчиков продолжится и в этом году. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), представив результаты исследования на VI Ежегодной конференции "Электронные торговые площадки в России".

Доля крупнейших заказчиков, внедривших электронные закупки, выросла за год до 83%. И если еще пару лет назад заказчики предпочитали создавать под свои закупки собственные площадки, вкладывая в сервисы огромные суммы, то теперь спокойно оставляют их. "Впервые в 2018 году внедрившие электронные закупки компании отдавали явное предпочтение использованию независимых площадок, а не своим собственным", - отмечает Дмитрий Миндич, исполнительный директор проекта "ЭТП в России" рейтингового агентства RAEX. По его словам, независимые площадки развивались быстрее и сейчас готовы предложить заказчику качественный сервис. Опрос крупных компаний, показал, что корпоративные площадки проигрывают независимым в уровне конкуренции на торгах, удобстве контрольных и аналитических инструментов, удобстве навигации по сайту, выборе торгово-закупочного функционала. Таким образом, аналитики делают вывод, что для операторов независимых площадок открываются новые перспективы привлечения крупных заказчиков, которые еще не успели покинуть свои корпоративные площадки.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Мишустин: Амнистия капитала будет продлена на один год

Тем не менее перспективы рынка неочевидны. Крупные компании с госучастием, которые работают по 223-ФЗ, наоборот переходят с независимых на отобранные правительством площадки. Уже в прошлом году доля сменивших площадку заказчиков выросла в два раза - с 7 до 14%. Дело даже не в удобных сервисах отобранных операторов, а в нежелание "распыляться" - часть закупок, а именно у субъектов МСП, доля которые в закупках госкомпаний 30%, должны проходить исключительно на отобранных площадках. "Дальнейшее перераспределение закупок еще впереди. В начале 2021 года Правительство может провести оценку отобранных площадок на соответствие нормативами и принять решение об исключение некоторых операторов. Исходя из этого, нельзя с уверенность говорить о судьбе не только не прошедших отбор площадок, но даже и прошедших его", - говорит Дмитрий Сытин, гендиректор электронной торговой площадки "ТЭК-Торг".

"Мода на свои собственные корпоративные площадки проходит, - отмечает Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. - Государственные и полугосударственные компании идут на отобранные площадки. При этом в коммерческом секторе заказчики начинают понимать, что их площадка - это закрытый клуб "своих" поставщиков между которыми идет распределение закупок. Несмотря на вложенные деньги, они должны отказаться от площадки, либо интегрировать ее с внешним модулем - коммерческой площадкой, у которой есть внушительная база поставщиков, за счет которых конкуренция на их торгах повысится".

Экономика Бизнес Крупные компании
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны