Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Послание было очень конкретным, конкретные сроки исполнения, поставлены задачи правительству, Федеральному собранию", - отметила глава Совфеда.
Те законодательные инициативы, о необходимости срочного принятия которых говорил в Послании Владимир Путин, будут разработаны в сжатые сроки. "Сейчас мы должны будем самым активным образом заниматься подготовкой таких законопроектов, обязательно обеспечить их принятие в весеннюю сессию", - заявила Матвиенко.
Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин призвал принять в весеннюю сессию закон об ответственности промышленных и других компаний за причинение экологического ущерба. По мнению главы государства, необходимо обозначить конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации вредных выбросов, "зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов".
Кроме того, президент РФ высказал ряд предложений в сфере социальной политики и обозначил сроки начала действия новых норм. Часть из них также потребует законодательного закрепления.