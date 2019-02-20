Члены Федерального Собрания оперативно примутся за разработку законопроектов, которые надо принять в весеннюю сессию в соответствии с поручением, данным в Послании главы государства.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Послание было очень конкретным, конкретные сроки исполнения, поставлены задачи правительству, Федеральному собранию", - отметила глава Совфеда.

Те законодательные инициативы, о необходимости срочного принятия которых говорил в Послании Владимир Путин, будут разработаны в сжатые сроки. "Сейчас мы должны будем самым активным образом заниматься подготовкой таких законопроектов, обязательно обеспечить их принятие в весеннюю сессию", - заявила Матвиенко.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин призвал принять в весеннюю сессию закон об ответственности промышленных и других компаний за причинение экологического ущерба. По мнению главы государства, необходимо обозначить конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации вредных выбросов, "зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов".

Кроме того, президент РФ высказал ряд предложений в сфере социальной политики и обозначил сроки начала действия новых норм. Часть из них также потребует законодательного закрепления.