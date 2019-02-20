Матвиенко: В центре внимания Послания был человек

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала главной особенностью нынешнего Послания президента Федеральному Собранию ориентированность на нужды простых людей. Такое мнение она высказала сразу после оглашения документа в эфире телеканала "Россия 24".

"Большую часть Послания президента можно назвать, внутренним, домашним, в котором президент не обошел ни одну острую проблему, которая волнует сегодня наших граждан. В центре внимания Послания был человек", - сказала она.

Глава Совфеда особо выделила акцент на семьи с детьми, что, по ее мнению, крайне важно в условиях снижения рождаемости по объективным причинам. "Государство должно принимать специальные меры для поддержки семьи и роста рождаемости", - сказала она, добавив, что помощь должна идти не по принципу "всем понемногу", а адресно и продуманно.

Среди таких мер она назвала повышение пособий и выплат для семей с детьми, а также предложения по снижению налоговой нагрузки на них и улучшению условий выплаты ипотечных кредитов. "Семья, дети, человек - это главное, на что направлены меры, предложенные президентом", - резюмировала Валентина Матвиенко.