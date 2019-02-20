МИД: Сроки внесения российской резолюции по Венесуэле зависят от США

Российский проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле находится в проработке. Его внесение на рассмотрение Совета зависит от действий Вашингтона, заявил директор Департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

"Мы распространили свой проект. Пока взята пауза, потому что американцы были инициаторами, но мы со своими единомышленниками работаем", - приводит слова замминистра РИА Новости.

Как отметил Ильичев, в настоящее время все зависит от Вашингтона, от того, что они предпримут, что планируют делать 23 февраля с гуманитарной помощью.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что консультации по американскому проекту резолюции в Совбезе приостановлены. При этом он пояснил, что если понадобится, Россия внесет свой проект.

Председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хаун Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства 23 января. США и их союзники в Латинской Америке в тот же день признали его легитимность. Однако армия не поддержала мятеж и осталась на стороне Николаса Мадуро.