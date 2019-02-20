Минск укрепляет отношения с Западом, выполняя обязательства перед Россией

"Четко выполняя свои обязательства в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией, Беларусь продолжила укреплять тенденцию к нормализации отношений на евроатлантическом векторе", - подчеркнул министр. Активно развивается, уточнил он, политический диалог и сотрудничество с государствами СНГ, странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. При этом, пояснил он, РБ нацелена в первую очередь на диверсификацию внешнеэкономической деятельности.

"В целом задачи на внешнеэкономическом треке, сформулированные главой государства, остаются неизменными: это повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, сохранение традиционных рынков, "вскрытие" новых и закрепление на них, привлечение в страну серьезных инвесторов", - отметил Макей. При этом он подчеркнул, что дальнейшее повышение роли республики в региональной и мировой политике остается главной политической задачей МИД.

Оценивая итоги прошедшего года, министр дал понять, что для Беларуси он был одновременно "напряженным и результативным". По его мнению, в непростых внешних условиях страна выдержала курс на обеспечение суверенитета, проведение независимой сбалансированной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, диверсификацию внешней торговли, укрепление безопасности в региональном и глобальном масштабах.

По мере того, как в мире усугубляется ситуация в сфере безопасности, у партнеров Беларуси, полагает министр, в том числе западных, крепнет ощущение своевременности и целесообразности белорусской инициативы об организации нового широкого диалога, аналогичного Хельсинскому процессу.

"В 2019 году нам необходимо наращивать критическую массу сторонников этой идеи, настойчиво лоббировать политические элиты, общественные структуры, экспертные сообщества", - резюмировал Владимир Макей.