Пентагон решил обеспечить ВВС Украины навигационным оборудованием

Пентагон объявил тендер среди компаний военно-промышленного комплекса США на осуществление поставки для военно-воздушных сил Украины системы "слепой" посадки. Такая информация содержится в официальном заявлении американских ВВС.

Речь идет о дальномерных радиомаяках и сверхчастотных всенаправленных азимутальных радиомаяках. Предполагается, что новое оборудование будет установлено на аэродроме в Староконстантинове, пишет ТАСС. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить обслуживание техники, а также обучить военнослужащих ее эксплуатации.

В заявлении американских ВВС подчеркивается, что Вашингтон не будет брать на себя никакие траты, связанные с выполнением контракта на поставку Украине данного навигационного оборудования. Заявки от претендентов принимаются по пятое апреля.