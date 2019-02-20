Появились первые фото ранее неизвестного комплекса ПВО на базе КамАЗа

На базе автомобилей КамАЗ-43266 во Вьетнаме налажен выпуск зенитного ракетного комплекса. О нем рассказывается в сюжете, подготовленном на канале QPVN.

Новый комплекс ПВО на базе автомобиля КАМАЗ создали во Вьетнаме. Источник: https://t.co/ahXQAtSWeZ pic.twitter.com/mnymH1OoCd — Komandante (@KomandanteS17) 20 февраля 2019 г.

На ЗРК в качестве вооружения применены модернизированные "Стрела-2М". За кабиной автомобиля смонтирован специальный отсек, где размещены операторы, управляющие вооружением.

Имеется специальный двухканальный оптико-электронный прицел, позволяющий в пассивном режиме, не обнаруживая себя, вести поиск воздушных целей как днем, так и ночью.

На пусковой установке с круговым вращением смонтированы 4 контейнера с ракетами. Можно предположить, что на машине имеется дополнительный запас "Стрел".

Комплекс уже прошел испытания стрельбами на полигоне.

Во Вьетнаме традиционно уделяется большое внимание совершенствованию противоздушной обороны. Повышение возможностей ПВО достигается как приобретением современных систем, вроде С-300ПМУ1 российского производства, так и разработкой и модернизацией уже существующей техники.

Кроме создания этого достаточно интересного ЗРК, можно вспомнить и доработку 57-мм зенитной пушки С-60, которая теперь, по сути, стала роботизированной. Она получила новые возможности по обнаружению и поражению целей.

В цеху предприятия, где создавался комплекс на базе КамАЗа, можно заметить зенитную самоходку ЗСУ-23-4 "Шилка". По всей видимости, на ней также проводятся работы по модернизации. И не исключено, что в ближайшее время мы узнаем о новой версии этой легендарной машины.