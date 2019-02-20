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20.02.2019,  
14:05
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Появились первые фото ранее неизвестного комплекса ПВО на базе КамАЗа

На базе автомобилей КамАЗ-43266 во Вьетнаме налажен выпуск зенитного ракетного комплекса. О нем рассказывается в сюжете, подготовленном на канале QPVN.

На ЗРК в качестве вооружения применены модернизированные "Стрела-2М". За кабиной автомобиля смонтирован специальный отсек, где размещены операторы, управляющие вооружением.

Имеется специальный двухканальный оптико-электронный прицел, позволяющий в пассивном режиме, не обнаруживая себя, вести поиск воздушных целей как днем, так и ночью.

На пусковой установке с круговым вращением смонтированы 4 контейнера с ракетами. Можно предположить, что на машине имеется дополнительный запас "Стрел".

Фото: Rennett Stowe / wikimedia.org
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Комплекс уже прошел испытания стрельбами на полигоне.

Во Вьетнаме традиционно уделяется большое внимание совершенствованию противоздушной обороны. Повышение возможностей ПВО достигается как приобретением современных систем, вроде С-300ПМУ1 российского производства, так и разработкой и модернизацией уже существующей техники.

Кроме создания этого достаточно интересного ЗРК, можно вспомнить и доработку 57-мм зенитной пушки С-60, которая теперь, по сути, стала роботизированной. Она получила новые возможности по обнаружению и поражению целей.

В цеху предприятия, где создавался комплекс на базе КамАЗа, можно заметить зенитную самоходку ЗСУ-23-4 "Шилка". По всей видимости, на ней также проводятся работы по модернизации. И не исключено, что в ближайшее время мы узнаем о новой версии этой легендарной машины.

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