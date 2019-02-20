Первый полет новой ракеты "Союз-5" перенесен на 2023 год

Первый полет новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" состоится на год позже, чем планировалось ранее. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

Он также сообщил, что корабль "Федерации" будет готов к тестовой кампании новой ракеты, испытания которой намечены на 2023 год.

Ранее говорилось, что "Союз-5" с кораблем "Федерация" впервые полетит в 2022 году, в 2023 году планировался еще один беспилотный полет, но со стыковкой к МКС в автоматическом режиме, в 2024 году новый корабль должен был впервые доставить на космическую станцию экипаж.