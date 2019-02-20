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20.02.2019 12:20
Рубрика: Общество

Первый полет новой ракеты "Союз-5" перенесен на 2023 год

Первый полет новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" состоится на год позже, чем планировалось ранее. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

Игрушечная такса отправится на МКС

Он также сообщил, что корабль "Федерации" будет готов к тестовой кампании новой ракеты, испытания которой намечены на 2023 год.

Ранее говорилось, что "Союз-5" с кораблем "Федерация" впервые полетит в 2022 году, в 2023 году планировался еще один беспилотный полет, но со стыковкой к МКС в автоматическом режиме, в 2024 году новый корабль должен был впервые доставить на космическую станцию экипаж.

Общество Космос
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