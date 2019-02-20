Потерянный блокпост: террористы уничтожили танк и две БМП армии Египта

Египетские сухопутные войска, размещенные на Синайском полуострове, понесли ощутимые потери. В минувшую субботу бандформирование запрещенной в России террористической группировки "ИГ" напало на расположенный здесь армейский блокпост.

В результате внезапной атаки погибли 15 египетских военнослужащих. Судя по материалам, размещенным в Twitter, боевикам также удалось уничтожить основной боевой танк М60 американского производства и две боевые машины пехоты YPR-765. Кроме того, в распоряжение мятежников попало большое количество стрелкового оружия, реактивных гранатометов и боеприпасов к ним.

Танк вначале был захвачен, а потом уже подожжен. То же самое случилось и с одной из БМП.

Несмотря на то, что вооруженные силы АРЕ имеют в своем распоряжении современные американские М1А1 Abrams, на Синае они применяют устаревшие M60.

Если судить по изображениям, сгоревшая машина не была оборудована тепловизионным прицелом, об этом свидетельствует массивный инфракрасный прожектор, расположенный над стволом 105-мм орудия.

Разработанные в конце 50-х годов американские машины плохо приспособлены к контртеррористическим операциям и, соответственно, несут большие потери.

YPR-765 были созданы в 70-е годы в Нидерландах на базе американского бронетранспортера М113. Вооружение состоит из 25-мм пушки, 7,62-мм спаренного пулемета и ПТРК Milan. У этих БМП легкая противопульная броня.

Они могут вмещать 3 членов экипажа и 7 пехотинцев. Мощность двигателя - 264 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 61 км/ч. Запас хода - 490 км. Боевой вес - 13 687 кг. На вооружении египетской армии имеется более 1000 таких машин.