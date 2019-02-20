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20.02.2019,  
11:32
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Потерянный блокпост: террористы уничтожили танк и две БМП армии Египта

Египетские сухопутные войска, размещенные на Синайском полуострове, понесли ощутимые потери. В минувшую субботу бандформирование запрещенной в России террористической группировки "ИГ" напало на расположенный здесь армейский блокпост.

В результате внезапной атаки погибли 15 египетских военнослужащих. Судя по материалам, размещенным в Twitter, боевикам также удалось уничтожить основной боевой танк М60 американского производства и две боевые машины пехоты YPR-765. Кроме того, в распоряжение мятежников попало большое количество стрелкового оружия, реактивных гранатометов и боеприпасов к ним.

Танк вначале был захвачен, а потом уже подожжен. То же самое случилось и с одной из БМП.

Несмотря на то, что вооруженные силы АРЕ имеют в своем распоряжении современные американские М1А1 Abrams, на Синае они применяют устаревшие M60.

Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Если судить по изображениям, сгоревшая машина не была оборудована тепловизионным прицелом, об этом свидетельствует массивный инфракрасный прожектор, расположенный над стволом 105-мм орудия.

Разработанные в конце 50-х годов американские машины плохо приспособлены к контртеррористическим операциям и, соответственно, несут большие потери.

YPR-765 были созданы в 70-е годы в Нидерландах на базе американского бронетранспортера М113. Вооружение состоит из 25-мм пушки, 7,62-мм спаренного пулемета и ПТРК Milan. У этих БМП легкая противопульная броня.

Они могут вмещать 3 членов экипажа и 7 пехотинцев. Мощность двигателя - 264 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 61 км/ч. Запас хода - 490 км. Боевой вес - 13 687 кг. На вооружении египетской армии имеется более 1000 таких машин.

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