Путин призвал укреплять координацию в рамках Союзного государства

Москва считает правильным развивать сотрудничество в рамках Союзного государства России и Беларуси, в том числе во внешнеполитической и экономической сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

"Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике", - сказал он.

В настоящее время Москва и Минск ведут переговоры по вопросам сотрудничества. Одна из важных тем - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли.

