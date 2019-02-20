Власть
20.02.2019 14:32

Путин призвал укреплять координацию в рамках Союзного государства

Москва считает правильным развивать сотрудничество в рамках Союзного государства России и Беларуси, в том числе во внешнеполитической и экономической сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

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"Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике", - сказал он.

В настоящее время Москва и Минск ведут переговоры по вопросам сотрудничества. Одна из важных тем - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли.
 

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