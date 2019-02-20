Музеи Кремля впервые покажут экспонаты из пекинского музея дворца Гугун

В Музеях Московского Кремля 15 марта откроется выставка "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке". Эта экспозиция станет частью обменного культурного проекта между Россией и Китаем, в рамках которого в августе 2019 года Музеи Московского Кремля, в свою очередь, откроют в пекинском Музее дворца Гугун выставку из своего собрания "Церемониалы российского императорского двора", посвященную коронациям в Кремле.

Посетители выставки, которая будет посвящена церемониалу восхождения на престол и повседневной жизни двора династии Цин, увидят более ста экспонатов. Это символы власти, мебель, посуда, музыкальные инструменты, парадные одеяния императоров и холодное оружие.

В императорском дворце Пурпурного Запретного вступили во власть десять императоров династии Цин: этим и объясняется богатство сохранившейся в Музее дворца (Гугун) коллекции экспонатов. Самые интересные предметы коллекции увидят в России впервые.