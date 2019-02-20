На МЦК установлен второй за неделю рекорд

Московское центральное кольцо (МЦК) снова побило рекорд по числу перевезенных пассажиров, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

В заявлении говорится, что новый рекорд был установлен во вторник, 19 февраля. "Ласточки" тогда смогли перевезти 519 тысяч пассажиров.

Предыдущий рекорд на МЦК был установлен днем ранее. В понедельник, 18 февраля, по кольцу проехало 508 тысяч пассажиров.

Ранее в пресс-службе московского метрополитена "РГ" рассказали, что связывают рост числа пассажиров на Московском центральном кольце с временным закрытием участка Сокольнической линии от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского".