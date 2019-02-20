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20.02.2019,  
09:52
Текст:  Антон Валагин

Над Москвой взорвут 10 тысяч зарядов

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Расчеты отдельного салютного дивизиона Западного военного округа на подмосковном полигоне Алабино зарядили салютные установки для работы в День защитника Отечества.

Фото: Сергей Орлов/ РИА Новости
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- 72 салютные установки на базе КамАЗ полностью готовы к проведению праздничного фейерверка. Каждая установка состоит из шести модулей разного калибра - от 105 до 310 миллиметров. Всего будет использовано 10 тысяч зарядов 70 вариантов расцветки и калибров, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Салютные установки будут работать с 16 огневых позиций в разных местах столицы, главной станет точка на Поклонной горе. Купола фейерверка будут иметь диаметр до 300 метров, высота подъема составит 500 м.

Работой праздничной артиллерии управляет программа в соответствии с заранее составленным сценарием. Она позволяет проектировать и моделировать будущий салют, делая его красочным и интересным. Когда программа настроена, оператору остается нажать кнопку пуска - дальнейшая работа происходит автоматически, электроника отмеряет время залпов до миллисекунд.

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